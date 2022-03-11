Байден заявил, что США и союзники по НАТО намерены выйти из режима нормальных торговых отношений с Россией

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11 марта 2022, 21:27 Источник: ТАСС

президент США Джо Байден, Yuri Gripas/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме с краткой речью по ситуации вокруг Украины заявил, что Штаты и их союзники по НАТО намерены выйти из режима нормальных торговых отношений с РФ.

По словам Джо Байдена, подобные меры, принятые совместно с другими странами, которые составляют половину мировой экономики, станут "очередным сокрушительным ударом по агрессивной экономике России".

В Белом доме уточнили, что президент США намерен тесно сотрудничать с Конгрессом, чтобы лишить Российскую Федерацию преимуществ членства в ВТО, а также гарантировать, что импорт из РФ не получит режим наибольшего благоприятствования в экономике Штатов.