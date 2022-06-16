Песков заявил, что Запад еще не приблизился к кульминации кризиса

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16 июня 2022, 10:38 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Dmitry Golubovich/Global Look Press

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках разговора с представителями СМИ утром в четверг, 16 июня, заявил, что Запад еще не приблизился к кульминации кризиса.

Дмитрий Песков сегодня подчеркнул, что Россия в сложившейся ситуации находится в более стабильном состоянии, чем западные государства.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, в Российской Федерации ранее были приняты макро- и микроэкономические стабилизирующие меры, которые в настоящий момент имеют свой эффект.