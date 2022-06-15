Урал стал одним из округов страны с наименьшим количеством розничных рынков

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика 13+

15 июня 2022, 09:43 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Непопулярность такого вида торговли связана с климатическими особенностями территории.

По количеству розничных рынков Уральский федеральный округ занял последнюю строчку рейтинга телеграм-канала «Глав.Индекс». В УрФО действует всего 39 рынков, общее количество торговых мест в них – чуть более 5 тысяч. Для сравнения, в Центральном федеральном округе, занявшем первую строчку рейтинга, насчитывается 226 розничных рынков с 54 тысячами торговых мест.

По мнению авторов канала «KARLMARKS», непопулярность рынков на Урале может быть связана с климатическими особенностями территории. Здесь, в отличие от юга России, невозможно организовать торговлю с минимальными вложениями. Работать под открытым небом круглый год на Урале невозможно. Другими сдерживающими факторами могут быть менталитет и лояльное отношение властей к развитию торговых сетей.

Вместе с тем «KARLMARKS» предлагает обратить уральским регионам на развитие рынков. Это может дать не только сугубо экономический эффект, но и в какой-то степени культурный. Базары часто становятся точкой притяжения для туристов.

Добавим, что исследование «Глав.Индекса» подготовлено на основе данных Федеральной службы государственной статистики за январь-апрель 2022 года.