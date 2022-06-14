В Банке России назвали недопустимым введение односторонних комиссий за валютные счета

Банк России считает одностороннее установление финансовыми организациями комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов недопустимым. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регулятора.
В заявлении ЦБ говорится, что внесение в уже действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, которые позволяют одностороннее увеличение или же установление вознаграждений за проведение операций, является нарушением прав потребителей.
При этом в регуляторе подчеркнули, что публикация изменений на официальном сайте банка, когда согласием клиента организации считается отсутствие возражений с его стороны, офертой не признается.