В Банке России назвали недопустимым введение односторонних комиссий за валютные счета

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14 июня 2022, 22:00 Источник: ЦБ РФ

Банк России, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Банк России считает одностороннее установление финансовыми организациями комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов недопустимым. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регулятора.

В заявлении ЦБ говорится, что внесение в уже действующие договоры банковских счетов и вкладов положений, которые позволяют одностороннее увеличение или же установление вознаграждений за проведение операций, является нарушением прав потребителей.

При этом в регуляторе подчеркнули, что публикация изменений на официальном сайте банка, когда согласием клиента организации считается отсутствие возражений с его стороны, офертой не признается.