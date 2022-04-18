Набиуллина: ЦБ не сможет полностью отказаться от валютного контроля

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18 апреля 2022, 13:25 Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центробанк не сможет в ближайшее время полностью отказаться от валютного контроля, однако его надо настраивать, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

Набиуллина заявила, что валютный контроль придётся настраивать определенным образом. Так, чтобы он устранял риски и не мешал внешнеэкономической деятельности. Глава ЦБ уточнила, что оказаться от всех элементов валютного контроля пока не предстает возможным.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что к системе передачи финансовых сообщений СПФС подключены 52 организации из 12 стран.