Байден сорвался на крик, говоря об экономических инициативах Белого дома

Президент США Джо Байден в рамках выступления в Филадельфии во вторник сорвался на крик, когда начал рассказывать о формировании бюджета и федеральных программах, которые ранее выдвинул Белый дом.
Джо Байден в ходе своей речи прокричал в микрофон, что не хочет больше слышать "ложь" о бездумных расходах своей администрации. Глава США также подчеркнул, что американские власти "меняют жизнь людей".
На повышенный тон президента Соединенных Штатов обратили внимание издания Daily Wire и Townhall. Также в Национальном комитете республиканской партии заметили, что Байден не сдержал эмоций.