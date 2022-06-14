Байден сорвался на крик, говоря об экономических инициативах Белого дома

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14 июня 2022, 20:41 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, CNP/AdMedia

Президент США Джо Байден в рамках выступления в Филадельфии во вторник сорвался на крик, когда начал рассказывать о формировании бюджета и федеральных программах, которые ранее выдвинул Белый дом.

Джо Байден в ходе своей речи прокричал в микрофон, что не хочет больше слышать "ложь" о бездумных расходах своей администрации. Глава США также подчеркнул, что американские власти "меняют жизнь людей".

На повышенный тон президента Соединенных Штатов обратили внимание издания Daily Wire и Townhall. Также в Национальном комитете республиканской партии заметили, что Байден не сдержал эмоций.