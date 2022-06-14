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Аргументы Недели Экономика 13+

Байден заявил, что США и Евросоюз планируют построить на границах Украины временные хранилища для зерна

, 19:07 Источник: РИА "Новости"

Байден заявил, что США и Евросоюз планируют построить на границах Украины временные хранилища для зерна
президент США Джо Байден, Michael Reynolds - Pool via CNP / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден на выступлении в Филадельфии 14 июня заявил, что США и ЕС планируют построить на границах Украины временные хранилища для пшеницы.

По словам Джо Байдена, Вашингтон и Брюссель планируют возвести временные хранилища на украинских границах, включая Польшу.

Американский лидер уточнил, что реализация вышеуказанной идеи потребует времени, а строить помещения для хранения пшеницы будут с целью последующей ее отправки на европейскую территорию и по всему миру. Байден добавил, что на Украине сейчас находится 20 миллионов тонн зерна.

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