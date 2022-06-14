Замминистра аграрной политики Украины Дмитрасевич признал, что Киев не обсуждает возможный вывоз зерна по Черному морю

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14 июня 2022, 16:48 Источник: РИА "Новости"

зерно, https://unsplash.com/photos/w-iVGVdZvt4

Заместитель министра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич признал, что Киев не обсуждал возможность вывоза зерна по Черному морю, а также допустил, что подобная транспортировка будет небезопасной.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что от украинской стороны не поступало сигналов по решению вопроса с зерном, вследствие чего нет данных о том, хочет ли Киев его вывозить. В ООН не раз предупреждали об угрозе продовольственного кризиса на фоне дефицита зерна, причем западные страны обвиняли РФ в противодействии поставкам зерна из Украины на мировые рынки, а Москва эти обвинения отвергала.

Маркиян Дмитрасевич подчеркнул, что Киев не принимал участия в переговорах о зеленых гуманитарных коридорах из Черного моря для вывоза зерна.