МИД России ввело санкции в отношении 49 граждан Великобритании

14 июня 2022, 18:20 Источник: МИД РФ

МИД России, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Во вторник, 14 июня, стало известно, что Министерство иностранных дел РФ внесло в санкционный список 49 граждан Великобритании, среди которых один корреспондент The Guardian и сотрудники BBC.

В новый перечень рестрикций РФ попали также корреспонденты и обозреватели Sky News, The Financial Times, The Daily Telegraph.

Кроме того, в МИД сообщили, что российская сторона ввела санкции в отношении главных редакторов The Guardian, The Times, The Independent, The Daily Mail, BBC, The Daily Telegraph.

Ограничения вводятся и против ряда лиц, связанных с оборонным комплексом Великобритании и участвующих в принятии решений о поставках вооружений на Украину, которые местные каратели и нацформирования применяют для убийства мирного населения, а также для уничтожения гражданской инфраструктуры.