Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану в случае необходимости

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14 июня 2022, 17:36 Источник: РИА "Новости"

пшеница, https://unsplash.com/photos/JkfNpgk8oNw

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации во вторник, 14 июня, сообщили, что президент страны Владимир Путин одобрил выделение Афганистану срочной партии зерна, если это понадобится.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов подчеркнул, что Владимир Путин принципиально одобрил выделение определенного количества зерна Кабулу в случае необходимости.

Дипломат заметил, что текущая экономическая ситуация в Афганистане серьезная, а этим летом она может усугубиться, поскольку прошлая зима была малоснежной, вследствие чего виды на урожай неутешительные.