Инфляция в Германии бьет пятидесятилетние рекорды

Аргументы Недели → Экономика 13+

14 июня 2022, 17:00

Берлин, https://unsplash.com/photos/-r0Ex3NSV64

Санкции, введенные против России, усилили рост цен на энергию в Германии и Европейском союзе. Издание Suddeutsche Zeitung ранее отметило, что инфляция в ФРГ бьет пятидесятилетние рекорды.

Экономисты в ФРГ скептически относятся к идее о возможности улучшения ситуации с инфляцией и настраивают жителей страны на то, что вышеуказанный процесс будет долгосрочным. Только в мае текущего года цены в Германии увеличились на 7,9%.

ФБА "Экономика сегодня" отмечает, что проблемы со стоимостью энергии стали причиной роста цен на другие товары. В частности, стоимость продуктов питания в ФРГ в прошлом месяце увеличились на 11,1%. Правительство страны пытается решить возникшую проблему посредством предоставления жителям Германии компенсации на топливо для машин, однако это перестанет помогать, если кризис затянется.

Подчеркивается, что экономические проблемы в Евросоюзе в настоящий момент носят масштабный характер. Известно, что европейский ЦБ 31 июля намерен повысить базовую ставку на 0,25% впервые за минувшие одиннадцать лет, что приведет к усилению рецессии в экономике содружества.