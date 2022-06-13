Bloomberg сообщает, что власти ФРГ намерены выделить до десяти миллиардов евро на спасение Gazprom Germania

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 июня 2022, 20:00 Источник: РИА "Новости"

Gazprom Germania, Paul Zinken/dpa

Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти Германии намерены выделить до десяти миллиардов евро на спасение Gazprom Germania, которая ранее принадлежала "Газпрому".

Уточняется, что в настоящий момент Берлин готовится предоставить "миллиарды евро", чтобы спасти экс-подразделение "Газпрома", которое сейчас находится под контролем энергетического регулятора ФРГ.

Предполагается, что банк KfW Group выдаст на вышеуказанные цели кредит в размере от пяти до десяти миллиардов евро. Вероятно, данная помощь может быть предоставлена уже на текущей неделе, хотя переговоры по данной теме все еще ведутся.