Bloomberg сообщает, что власти ФРГ намерены выделить до десяти миллиардов евро на спасение Gazprom Germania

Информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти Германии намерены выделить до десяти миллиардов евро на спасение Gazprom Germania, которая ранее принадлежала "Газпрому".
Уточняется, что в настоящий момент Берлин готовится предоставить "миллиарды евро", чтобы спасти экс-подразделение "Газпрома", которое сейчас находится под контролем энергетического регулятора ФРГ.
Предполагается, что банк KfW Group выдаст на вышеуказанные цели кредит в размере от пяти до десяти миллиардов евро. Вероятно, данная помощь может быть предоставлена уже на текущей неделе, хотя переговоры по данной теме все еще ведутся.