Издание Handelsblatt:Шольц заявил, что отказ ФРГ от российской нефти требует времени

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13 июня 2022, 17:24 Источник: РИА "Новости"

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Michael Kappeler/dpa

Издание Handelsblatt 13 июня сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц на прошедшем саммите Евросоюза заявил, что для отказа Берлина от поставок российской нефти и газ "потребуется время".

Согласно последним данным, Олаф Шольц на саммите выступил с подробным докладом об энергетической дилемме Германии.

По информации изданий, канцлер ФРГ заверил, что федеральное правительство в настоящий момент делает все возможное, чтобы как можно быстрее снизить зависимость страны от нефти и газа из России, но данный процесс требует времени, поскольку имеются серьезные практические проблемы.