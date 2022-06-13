WSJ сообщает, что некоторые европейские предприятия вынуждены закрыться из-за увеличения стоимости энергоносителей

Аргументы Недели → Экономика 13+

13 июня 2022, 16:07 Источник: ТАСС

газовые трубы, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Издание The Wall Street Journal в понедельник, 13 июня, сообщило, что некоторые европейские предприятия вынуждены закрыться из-за отсутствия на рынке "дешевых" российских энергоносителей.

Журналисты утверждают, что фабрикам не удается конкурировать на глобальном рынке с американскими и ближневосточными предприятиями, так как там стоимость энергоносителей значительно ниже, чем в Европе. В газете говорится, что сейчас цены на газ на европейской территории почти в три раза выше, чем в США,.

Уточняется, что европейская индустрия в долгосрочной перспективе может попасть в невыгодное конкурентное положение в связи с поэтапным отказом от энергоносителей из России, если предприятиям Европы не удастся внедрить технологии, которые дадут возможность значительно снизить потребление топлива. Вышеуказанные технологии потребуют крупных инвестиций.