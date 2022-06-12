Песков: многие компании из Европы и США намерены вернуться на рынок РФ при первой возможности, хотя сейчас вынуждены пережидать

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12 июня 2022, 10:13

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Многие компании из Европы и Соединенных Штатов намерены вернуться на рынок РФ при первой возможности, хотя сейчас вынуждены пережидать. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Многие компании из Европы и США намерены вернуться на российский рынок при первой возможности, хотя сейчас вынуждены пережидать, сообщил Песков», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Спикер Кремля добавил, что РФ бережно и уважительно относится к иностранным компаниям, которые не покидают ее рынок, несмотря на внешнее давление.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, немецкий канцлер Олаф Шольц указал на то, что окончание специальной операции на Украине не будет единственным условием для снятия ограничительных мер в отношении Москвы.