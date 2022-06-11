Банки вводят комиссию за обслуживание валютных счетов: что делать клиентам?

Аргументы Недели → Экономика 13+

11 июня 2022, 18:19 Диана Михальчук

В нескольких крупных российских банках ввели комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте. Некоторые банки только планируют введение подобных решений, опасаясь высокой волатильности и санкционных рисков. Разберемся, что теперь делать тем, у кого на счетах имеются доллары или евро.

10 июня Банк России сообщил, что изучает введение комиссий по валютным счетам и при необходимости примет меры. По мнению ЦБ подобные условия ухудшают существующие условия обслуживания клиентов в кредитных организациях. Некоторые известные банки сейчас производят действия по которым очевидно, что они хотят избавиться от безналичных долларов на своих счетах. Тинькофф Банк вводит комиссию с 23 июня на обслуживание счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Речь идет о комиссии в 1% при балансе счета свыше 1000 у.е. в валюте. Райффайзенбанк планирует взимать плату за хранение валюты на счетах с 30 июня. Комиссия составит 0,2% в месяц от суммы превышения порогового значения в конце месяца. В других банках вводится комиссия за хранение долларов даже на карточных счетах клиентов, также есть перспектива введения комиссии на брокерском счете. Проще говоря, людей мотивируют на конвертацию долларов в рубли или на вывод их в другие банки.

В связи с этим у многих возникает вопрос, что делать с имеющимся валютным счетом? Вероятно комиссии за ведение счетов охватят весь банковский сектор. Все дело в том, что работа с валютными счетами сейчас может привести к ряду убытков для кредитных организаций, поясняют эксперты. Сюда относится высокая волатильность валютных курсов, регулятивные ограничения по валютным операциям и возможное усиление санкций. Эксперты предлагают несколько вариантов действий для клиентов, чьи счета попали под нововведения:

1. Открыть валютный вклад. Для того чтобы не платить комиссию за обслуживание счета, можно перевести средства на депозит, по которому дополнительно будет начислен процент.

2. Перевести деньги в другой банк. Но здесь есть неоднозначные моменты - это возможное введение аналогичной комиссии за обслуживание уже в другом банке и наложение новых санкций. Также снять валюту не получится, если счет был открыт после 9 марта.

3. Снять наличные. Однако не все банки смогут выдать необходимую сумму. Например, клиенты Тинькофф Банка уже пожаловались, что банкоматы не выдают наличные средства в долларах или евро.

4. Перевести деньги в рубли. В данном случае конвертация будет невыгодна, кроме того выбор дружественных валют не велик.

5. Продать валюту и приобрести фьючерсы. При данном методе валюта будет защищена от обесценивания. Сейчас Мосбиржа также ввела бессрочные фьючерсы, по которым не придется менять контракты раз в квартал.

Подобные вопросы касаются не только доллара и евро, но и других валют из недружественных стран. Если дедолларизация в России примет экстраординарные формы, то от долларов лучше избавиться. Безналичные деньги могут оказаться вне закона или поменяются по невыгодному курсу в рубли. Наличные могут пригодиться, если по ним не введут жесткие ограничительные меры. С долларами при нерыночной долларизации возникнет серьезная проблема. Если власти России будут придерживаться либеральной рыночной политики при регулировании валютного рынка, то основным курсообразующим фактором останется баланс импорта и экспорта, то есть баланс входящих и выходящих валютных потоков. В этом случае валюты начнут набирать силу по целому ряду причин. Как минимум, сейчас объем импорта экстремально низкий и он должен начать восстанавливаться хотя бы частично. В любом случае во всем мире доллары и евро - это свободно конвертируемые валюты, с рублями ситуация будет несколько иной.

На данном этапе ЦБ РФ продолжает показывать, что он готов вести либеральную политику со справедливыми курсами валют. Сейчас они не совсем справедливы, поскольку действуют некоторые ограничения и довольно сильно перекошен баланс экспорта и импорта из-за санкций.

Рыночное курсообразование в стране сохранится, ведь так будет проще обеспечивать рост экономики. Приобретение иностранных акций за счет безналичных долларов может стать осознанным уход от риска, но здесь следует учитывать стратегии вложений.