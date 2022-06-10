Посол Украины Мельник назвал «безумными» данные о том, что Германия увеличила импорт из России на 60%

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10 июня 2022, 21:25 Источник: РИА "Новости"

посол Украины в Германии Андрей Мельник, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник вечером в пятницу, 10 июня, назвал данные статистики о росте импорта в ФРГ из Российской Федерации на 60% за первый квартал текущего года "безумными".

Андрей Мельник подчеркнул, что Германия в январе-апреле 2022 года увеличила импорт из РФ на 60%, а украинско-немецкая торговля в то же время снизилась на 11%.

Украинский посол, согласно последним данным, сослался на информацию Восточного комитета немецкой экономики (OA), которые были обнародованы 31 мая. Однако Мельник сравнивает разные категории: по сообщениям ОА, импорт из России в Германию увеличился в январе-апреле текущего года на 59,9%, экспорт упал на 26,6%, а товарооборот вырос на 20,2%. В то время как импорт с Украины сократился на 5,4%, экспорт на Украину снизился на 15,7%, а товарооборот – на 11,8%.

Так, если бы дипломат придерживался сравнений в одной категории, то он сообщил бы, что разница в динамке роста российского товарооборота с ФРГ по сравнению с аналогичным украинским показателем составила 30 процентных пунктов (плюс 20,2% в сравнении с минус 11,8%). Российский импорт в свою очередь увеличился на 60% по сравнению с январем-апрелем 2021 года, в то время как украинский импорт снизился на 5,4%.