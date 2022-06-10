Страны Евросоюза не могут найти замену российскому палладию

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10 июня 2022, 19:38 Источник: Коммерсантъ

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Несмотря на логистические проблемы, вызванные антироссийскими санкциями, в марте страны Евросоюза закупили у России 164 тыс. тройских унций палладия на €407 млн. Это рекордная по объемам месячная закупка за последние два десятилетия. Российскому палладию замену в ЕС найти пока не могут.



Как известно, палладий используется в производстве автокатализаторов. Основной объем его закупок в марте пришелся на Германию —115,7 тыс. унций металла на €297 млн. Там находится один из ключевых клиентов основного мирового производителя палладия ГМК «Норникель» — химический концерн BASF SE. Остальные объемы закупила Италия. ЕС в марте приобрел почти четверть добытого «Норникелем» в первом квартале палладия.



По итогам 2021 года доля Европы в выручке «Норникеля» ($17,1 млрд) составляла 52%. Выручка только от палладия составляет 42%. «Норникель» заработал на этом металле $6,6 млрд (39% от всей выручки).



«При всей внешней недоброжелательной риторике тем не менее товар наш по-прежнему пользуется спросом», - сообщал в марте президент «Норникеля» Владимир Потанин.



Известно, что на долю РФ приходится 40% всего предложения металла на рынке Евросоюза. По оценкам ГМК, в 2022 году мировой спрос на палладий вырастет на 3%, до 10,3 млн унций.



По словам эксперта Бориса Красноженова, Россия и Южная Африка контролируют 80% мирового палладия. Он утверждает, что с учетом отсутствия новых месторождений и значительного истощения месторождений в ЮАР российский палладий в настоящий момент заменить невозможно.



