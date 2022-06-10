Страны Евросоюза не могут найти замену российскому палладию

Несмотря на логистические проблемы, вызванные антироссийскими санкциями, в марте страны Евросоюза закупили у России 164 тыс. тройских унций палладия на €407 млн. Это рекордная по объемам месячная закупка за последние два десятилетия. Российскому палладию замену в ЕС найти пока не могут.
Как известно, палладий используется в производстве автокатализаторов. Основной объем его закупок в марте пришелся на Германию —115,7 тыс. унций металла на €297 млн. Там находится один из ключевых клиентов основного мирового производителя палладия ГМК «Норникель» — химический концерн BASF SE. Остальные объемы закупила Италия. ЕС в марте приобрел почти четверть добытого «Норникелем» в первом квартале палладия.
По итогам 2021 года доля Европы в выручке «Норникеля» ($17,1 млрд) составляла 52%. Выручка только от палладия составляет 42%. «Норникель» заработал на этом металле $6,6 млрд (39% от всей выручки).
«При всей внешней недоброжелательной риторике тем не менее товар наш по-прежнему пользуется спросом», - сообщал в марте президент «Норникеля» Владимир Потанин.
Известно, что на долю РФ приходится 40% всего предложения металла на рынке Евросоюза. По оценкам ГМК, в 2022 году мировой спрос на палладий вырастет на 3%, до 10,3 млн унций.
По словам эксперта Бориса Красноженова, Россия и Южная Африка контролируют 80% мирового палладия. Он утверждает, что с учетом отсутствия новых месторождений и значительного истощения месторождений в ЮАР российский палладий в настоящий момент заменить невозможно.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Адвокат Павел Астахов о реакции Лиз Трасс на приговор британским наемникам в ДНР: «Британия признала, что воюет с Россией?»
Лавров посоветовал польскому президенту Дуде, сравнившему Путина с Гитлером, заняться изучением истории своей страны
Захарова заявила, что британские наемники, осужденные в ДНР, не имеют права на статус военнопленного
Министр обороны Украины Резников: войска страны каждый день теряют до 100 человек убитыми и до 500 ранеными
- #ЗАУГЛОМ Георгий Мурадов о Крыме, взятии Одессы и трупе генерала НАТО в "Азовстали"
- 19:38 Страны Евросоюза не могут найти замену российскому палладию
- 19:21 Шольц заявил, что окончание спецоперации на Украине не будет единственным условием для снятия санкций против РФ
- 19:09 Сотрудник Госдепа Вудхаус заявил, что США намерены в ближайшей перспективе ужесточать антироссийские санкции
- 19:02 Вучич заявил, что Шольц потребовал от Сербии поддержать антироссийские санкции