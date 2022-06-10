В США цены на бензин достигли исторического максимума и превысили пять долларов за галлон

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10 июня 2022, 18:53 Источник: РИА "Новости"

автозаправочная станция, Фотограф: Yusuf Eser: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/7554809/

Средняя стоимость бензина на территории Соединенных Штатов Амкрики впервые в истории превысила 5 долларов за галлон (3,78 литра), сообщила компания-агрегатор цен на автозаправках страны GasBuddy.

Руководитель анализа топливного рынка GasBuddy Патрик Де Хаан заявил, что хуже всего то, что спрос не реагирует на резкое увеличение стоимости бензина в США, вследствие чего высока вероятность дальнейшего роста цен уже в ближайшие недели.

Причинами подорожания аналитики называют увеличение на мировых рынках стоимости нефти, снижение мощностей по переработке "черного золота" и спецоперацию РФ на Украине.