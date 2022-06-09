Полиция в штате Мичиган приняла решение перейти на работу по телефону из-за высокой стоимости бензина

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9 июня 2022, 07:50 Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Dom J: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/303313/

В американском штате Мичиган полицейское подразделение заявило, что на несколько месяцев раньше положенного срока исчерпало бюджет на приобретение бензина и теперь будет стараться работать по телефону.

Данная ситуация, согласно последним данным, сложилась из-за дороговизны автомобильного топлива. Цены на бензин в Штатах продолжают бить рекорды – накануне был достигнут очередной исторический максимум в 4,955 доллара за один галлон (3,785 литра) в среднем по стране.

В управлении шерифа округа Изабелла сообщили, что "ощущают боль на автозаправках". В данном районе галлон бензина обходится владельцам машин в среднем в 5,189 доллара.