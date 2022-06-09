Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Экономика 13+

Полиция в штате Мичиган приняла решение перейти на работу по телефону из-за высокой стоимости бензина

, 07:50 Источник: РИА "Новости"

Полиция в штате Мичиган приняла решение перейти на работу по телефону из-за высокой стоимости бензина
машина полиции, Dom J: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/303313/

В американском штате Мичиган полицейское подразделение заявило, что на несколько месяцев раньше положенного срока исчерпало бюджет на приобретение бензина и теперь будет стараться работать по телефону.

Данная ситуация, согласно последним данным, сложилась из-за дороговизны автомобильного топлива. Цены на бензин в Штатах продолжают бить рекорды – накануне был достигнут очередной исторический максимум в 4,955 доллара за один галлон (3,785 литра) в среднем по стране.

В управлении шерифа округа Изабелла сообщили, что "ощущают боль на автозаправках". В данном районе галлон бензина обходится владельцам машин в среднем в 5,189 доллара.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество