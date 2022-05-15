Замглавы Минфина Украины Кава: заправить автомобиль в стране сейчас почти невозможно

В данный момент заправить автомобиль на Украине почти нереально, заявил замглавы минфина Украины Александр Кава. Об этом пишет РИА Новости.

Кава сообщил, что из-за недостаточного снабжения Украины топливом «заправить частный автомобиль практически нереально». Он добавил, что для заправки бензином придётся отстоять многочасовую очередь, а дизельное топливо найти невозможно.