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Замглавы Минфина Украины Кава: заправить автомобиль в стране сейчас почти невозможно

, 14:03 Источник: РИА Новости

Замглавы Минфина Украины Кава: заправить автомобиль в стране сейчас почти невозможно
Maksim Konstantinov/Globallookpress.com
В данный момент заправить автомобиль на Украине почти нереально, заявил замглавы минфина Украины Александр Кава. Об этом пишет РИА Новости.
Кава сообщил, что из-за недостаточного снабжения Украины топливом «заправить частный автомобиль практически нереально». Он добавил, что для заправки бензином придётся отстоять многочасовую очередь, а дизельное топливо найти невозможно. 
По словам замглавы минфина Украины, сейчас власти разрабатывают меры, благодаря которым экспорт железной руды и зерна смогут нарастить поставки энергоносителей из Евросоюза. 

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил о начавшемся на Украине переделе топливного рынка.

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