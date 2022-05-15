Замглавы Минфина Украины Кава: заправить автомобиль в стране сейчас почти невозможно

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил о начавшемся на Украине переделе топливного рынка.
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