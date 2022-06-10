Соблюдение моратория на проверку предпринимателей контролируют на Южном Урале

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

10 июня 2022, 14:32 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Ограничения действуют с марта до конца года. Они были введены по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Проверки допускаются только при наличии веского повода.

Как сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров, жалобы от бизнес-сообщества о нарушении моратория не поступало. Контроль за соблюдением ограничений ведет не только омбудсмен, но и региональные власти и прокуратура.

Александр Гончаров отметил, что мораторий – это большое облегчение для бизнеса. «Предприниматели занимаются своим непосредственным делом, не отвлекают кадры на проверочные мероприятия», - прокомментировал уполномоченный.

С ним согласен индивидуальный предприниматель Алексей Варчак: «Лично для меня трудность в любого рода проверках заключается в том, что они отнимают драгоценное время, которого и так всегда не хватает любому предпринимателю. Поэтому могу только сказать спасибо председателю нашего правительства за введенный мораторий на проверки бизнеса».

Добавим, что на портале «Госуслуги» создан специальный сервис по приему жалоб на нарушения моратория. Обращения рассматриваются в течение одного рабочего дня.