Темп роста оборота предприятий Челябинской области превысил темп инфляции

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10 июня 2022, 10:51 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Южный Урал увеличил физические объемы производства.

Контрольно-счетная палата Челябинской области опубликовала анализ оборота предприятий региона за первые четыре месяца 2022 года. Этот показатель составил 1795,7 миллиардов рублей, что на 17,3% больше, чем было в январе-апреле 2021 года.

Пять сфер стали лидерами по приросту оборотов. Это добыча полезных ископаемых, производство лекарственных средств и материалов, научные исследования и разработки, лесоведчество и лесозаготовки, производство прочей неметаллической минеральной продукции.

Эксперты Контрольно-счетной палаты отмечают, что темп роста оборота предприятий превысил темп инфляции (+10,3%). Это значит, что южноуральским предприятиям удалось нарастить физические объемы производства.