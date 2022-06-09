Лукашенко заявил, что РФ выделила Белоруссии на программы импортозамещения $1,5 миллиарда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Курской области Романом Старовойтом заявил, что Россия выделит на реализацию в республике программ импортозамещения $1,5 миллиарда.
Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия предложила Российской Федерации "конкретные проекты", которые в ближайшее время будут востребованными в обеих странах.
Глава республики обратил внимание на то, что без импортозамещения, особенно в критических отраслях, развиваться будет очень сложно. Александр Лукашенко уточнил, что обсуждал вышеуказанный вопрос в рамках своей недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным.