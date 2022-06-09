Лукашенко заявил, что РФ выделила Белоруссии на программы импортозамещения $1,5 миллиарда

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9 июня 2022, 13:01 Источник: сайт президента Республики Беларусь

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada/ZUMAPRESS.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Курской области Романом Старовойтом заявил, что Россия выделит на реализацию в республике программ импортозамещения $1,5 миллиарда.

Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия предложила Российской Федерации "конкретные проекты", которые в ближайшее время будут востребованными в обеих странах.

Глава республики обратил внимание на то, что без импортозамещения, особенно в критических отраслях, развиваться будет очень сложно. Александр Лукашенко уточнил, что обсуждал вышеуказанный вопрос в рамках своей недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным.