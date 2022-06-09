Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Экономика 13+

Лукашенко заявил, что РФ выделила Белоруссии на программы импортозамещения $1,5 миллиарда

, 13:01 Источник: сайт президента Республики Беларусь

Лукашенко заявил, что РФ выделила Белоруссии на программы импортозамещения $1,5 миллиарда
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada/ZUMAPRESS.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Курской области Романом Старовойтом заявил, что Россия выделит на реализацию в республике программ импортозамещения $1,5 миллиарда.

Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия предложила Российской Федерации "конкретные проекты", которые в ближайшее время будут востребованными в обеих странах.

Глава республики обратил внимание на то, что без импортозамещения, особенно в критических отраслях, развиваться будет очень сложно. Александр Лукашенко уточнил, что обсуждал вышеуказанный вопрос в рамках своей недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram