Южноуральцам расскажут, что необходимо для импортозамещения

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

30 мая 2022, 07:14 Татьяна Михайлова

Изображение предоставлено организаторами

Депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг в прямом эфире пообщается с журналистами и жителями Челябинской области.

Сегодня, 30 мая, состоится очередной выпуск проекта «Большая редакция». Гостем программы станет депутат Государственной думы РФ Валерий Гартунг.

Темой разговора станет импортозамещение: что необходимо для его налаживания. Свои вопросы зададут представители региональных СМИ и зрители трансляции.

Начало «Большой редакции» в 12 часов по челябинскому времени. Трансляция будет доступна в сообществе «Гранада ТВ» «ВКонтакте».

Добавим, что организатором мероприятия выступает медиахолдинг «Гранада Пресс».