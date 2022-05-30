Южноуральцам расскажут, что необходимо для импортозамещения

Депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг в прямом эфире пообщается с журналистами и жителями Челябинской области.
Сегодня, 30 мая, состоится очередной выпуск проекта «Большая редакция». Гостем программы станет депутат Государственной думы РФ Валерий Гартунг.
Темой разговора станет импортозамещение: что необходимо для его налаживания. Свои вопросы зададут представители региональных СМИ и зрители трансляции.
Начало «Большой редакции» в 12 часов по челябинскому времени. Трансляция будет доступна в сообществе «Гранада ТВ» «ВКонтакте».
Добавим, что организатором мероприятия выступает медиахолдинг «Гранада Пресс».