Байден назвал высокую инфляцию в США «проклятьем»

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9 июня 2022, 08:29 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках юмористического шоу Джимми Киммела назвал "проклятием" бьющую рекорды инфляцию в стране и получил рекомендацию "подправить ее фломастером".

Джо Байден в эфире телепередачи подчеркнул, что инфляция – это "проклятье нашего существования".

Американский лидер уточнил, что больше всего цены растут на бензин и продукты питания, а также уточнил, что его администрация называет сложившуюся ситуацию "подорожанием Путина", списывая ее на последствия кризиса вокруг и внутри Украины.

Джимми Киммел в свою очередь заявил, что если бывший президент США Дональд Трамп оставит Джо Байдену фломастер, то он, вероятно, сможет "исправить цифры".