Байден назвал высокую инфляцию в США «проклятьем»

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках юмористического шоу Джимми Киммела назвал "проклятием" бьющую рекорды инфляцию в стране и получил рекомендацию "подправить ее фломастером".
Джо Байден в эфире телепередачи подчеркнул, что инфляция – это "проклятье нашего существования".
Американский лидер уточнил, что больше всего цены растут на бензин и продукты питания, а также уточнил, что его администрация называет сложившуюся ситуацию "подорожанием Путина", списывая ее на последствия кризиса вокруг и внутри Украины.
Джимми Киммел в свою очередь заявил, что если бывший президент США Дональд Трамп оставит Джо Байдену фломастер, то он, вероятно, сможет "исправить цифры".