Компания Huawei начала закрывать свои магазины в России

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8 июня 2022, 19:25 Источник: Телеграм-канал РИА Новости

Фото: GlobalLook

В Huawei приняли решение приступить к закрытию официальных точек продажи в России. Судя по всему, уже скоро телефоны и другие девайсы этого бренда достать будет непросто.

Двери четырех из 19 магазинов уже закрыты для покупателей – в Уфе, Новокузнецке, Ростове-на-Дону, а также в московском торговом центре «Ривьера». Есть вероятность, что дальше фирма будет останавливать деятельность и других торговых точек.

Среди причин называют нехватку продукции на складах и падение спроса на смартфоны. Временное ли это решение, пока непонятно. В компании ситуацию еще не прокомментировали.