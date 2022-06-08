Американцы переживают, что квоты на экспорт удобрений станут секретным оружием России

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8 июня 2022, 17:32

Производство калийных удобрений в г. Березники. Фото: GlobalLook

Россия – крупнейший поставщик почвенных добавок, содержащих азот, а также фосфорных и калийных удобрений по всему миру. Введенные РФ квоты на их экспорт могут стать еще одной причиной роста цен на продукты на Западе. На это обращает внимание журналист американского издания The Hill Тобиас Бернс.

Если будут снижены поставки удобрений, то и продуктов станут производить меньше. А значит, проблемы с поставками продовольствия могут начаться уже в следующем году. По словам ведущего экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро, это самый драматичный сценарий, и США необходимо его предотвратить.

По информации аналитиков, США получают из России и Белоруссии более 20 % удобрений. В условиях санкций против России многие американские компании сомневаются, могут ли они приобретать у нас удобрения. В США даже разослали письма, в которых уверяют, что за покупку данной продукции у РФ никаких наказаний не последует.

Интересно получается – с одной стороны американцы вводят санкции, а с другой хотят без ограничений пользоваться российскими удобрениями.

Между тем в этом году в России ожидается прекрасный урожай пшеницы, на который явно облизывается Запад. На экспорт наша страна готова предложить не менее 22 млн тонн удобрений.