Песков: без отмены санкций поставки российского зерна на международные рынки невозможны

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8 июня 2022, 14:28 Источник: ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, фото с сайта kremlin.ru

Для того чтобы российское зерно поставлялось за рубеж, необходима отмена санкций: как прямых, так и косвенных. Об этом заявил в ходе пресс-колла в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Говоря об этом, он сослался на соответствующее заявление о необходимости отмены санкций президента РФ Владимира Путина. Речь, по словам Пескова, идет о рестрикциях, «связанных со страхованием судов, с невозможностью захода в европейские порты судов, которые везут зерно». Их наличие «существенно затрудняет процесс».

На вопрос, ведет ли сейчас Россия переговоры о возможности поставок зерновых с другими странами, Песков ответил что «предметных разговоров» на этот счет нет.

«Собственно, трейдеры занимаются, но они натыкаются на эту стену ограничений», - уточнил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад, обвиняя в мировом продовольственном кризисе Россию, перекладывает проблему с больной головы на здоровую.