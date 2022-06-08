Володин: европейским политикам придется объяснять гражданам, почему им приходится терпеть «рост цен имени Байдена»

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8 июня 2022, 09:08 Источник: Telegram

председатель Госдумы России Вячеслав Володин, State Duma Russia / globallookpress.com

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил в среду, что политикам и чиновникам в Европе придется объяснять жителям своих стран, почему им приходится терпеть "рост цен имени Байдена".

Вячеслав Володин отметил, что США принуждали государства-члены ЕС ввести санкции против РФ, отказаться от российских энергоресурсов и добились поставленной цели. Теперь же европейским политикам придется держать ответ перед согражданами за рост цен. "Налицо двойные стандарты", – заметил спикер Госдумы.

Володин также обратил внимание на то, что несмотря на решение Вашингтона о запрете поставок нефти, газа и прочих российских энергоносителей, а также высказывание президента США Джо Байдена о том, нефть из РФ больше не будут принимать в американских портах, сведения, полученные от управления энергетической информации Минэнерго Соединенных Штатов, говорят об обратном.