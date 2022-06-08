Зеленский заявил, что Украина на фоне подготовки к отопительному сезону откажется от экспорта газа и угля

Аргументы Недели → Экономика 13+

8 июня 2022, 07:21 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, IMAGO/Florian Gaertner/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 июня, заявил, что его страна на фоне подготовки к новому отопительному сезону приняла решение отказаться от экспорта газа и угля. Об этом сообщили журналисты.

Владимир Зеленский сообщил, что в настоящий момент украинское правительство создает штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. Решение об отказе от экспорта газа и угля было принято ранее в рамках совещания с правительством.

Президент Украины уточнил, что в ходе вышеуказанного мероприятия обсуждался вопрос о закупке необходимого количества топлива. "Продавать газ и уголь за границу мы не будем", – заключил Зеленский.