Производство новых видов дорожно-строительной техники запустят в Челябинске

Аргументы Недели. Челябинск → Экономика

7 июня 2022, 17:55 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Это позволит удовлетворить растущие потребности рынка.

ЧТЗ-УРАЛТРАК, в составе концерна «Уралвагонзавод» входящий в Госкорпорацию «Ростех» и концерн «Тракторные заводы» продолжают развивать в Челябинске совместное предприятие. ООО «ПК «Челябинский тракторный завод» будет разрабатывать и производить новые виды дорожно-строительной техники, в которой сейчас нуждается рынок. Вместе с тем, завод «ЧТЗ-УРАЛТРАК» продолжит выполнять гособоронзаказ.

На встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером руководители предприятий подчеркнули, что будут выполнены все социальные обязательства, а рынок труда будет расширен.

По словам генерального директора концерна «Уралвагонзавод» Александра Потапова, планируется не только расширить продуктовой линейки предприятия, но и нарастить объемы выпуска. «При этом для нас важно сберечь главную ценность – трудовой коллектив предприятия. Мы сохраним рабочие места и все социальные гарантии», — подчеркнул он.

Как рассказал генеральный директор концерна «Тракторные заводы» Андрей Водопьянов, у предприятия есть опыт по реализации аналогичного проекта. В ходе реструктуризации концерна, которая была проведена по поручению президента и председателя правительства РФ, удалось обеспечить рост заработной платы на 40% и снизить социальную напряженность в регионе. Годовой объем товарооборота вырос в 3 раза с 2018 года.

Алексей Текслер отметил, что объединение инфраструктурного базиса поспособствует налаживанию выпуска востребованной линейки спецтехники. «Уверен, что объединение усилий таких крупных компаний удовлетворит растущие потребности рынка. Так же важно, что динамичное развитие челябинской производственной площадки позволит сохранить коллектив и будет способствовать созданию в области новых рабочих мест», — резюмировал губернатор.