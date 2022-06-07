Шойгу заявил, что морской порт Мариуполя принял первые грузовые суда

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7 июня 2022, 13:32 Источник: ТАСС

глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, MOD Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник, 7 июня, заявил, что морской порт Мариуполя к настоящему моменту принял первые грузовые суда.

Сергей Шойгу уточнил, что разминирование мариупольского морского порта завершено – сейчас он работает в штатном режиме.

Глава Минобороны РФ добавил, что на освобожденных территориях Донбасса в настоящий момент налаживается мирная жизнь, восстанавливаются водо- и электроснабжение жилых кварталов, расчищаются улицы, начинают работать первые социальные объекты.