Шойгу заявил, что морской порт Мариуполя принял первые грузовые суда

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на селекторном совещании во вторник, 7 июня, заявил, что морской порт Мариуполя к настоящему моменту принял первые грузовые суда.
Сергей Шойгу уточнил, что разминирование мариупольского морского порта завершено – сейчас он работает в штатном режиме.
Глава Минобороны РФ добавил, что на освобожденных территориях Донбасса в настоящий момент налаживается мирная жизнь, восстанавливаются водо- и электроснабжение жилых кварталов, расчищаются улицы, начинают работать первые социальные объекты.