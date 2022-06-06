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Аргументы Недели Экономика 13+

Путин: экономика РФ сохранит курс на открытость

, 12:36 Источник: Кремль

Путин: экономика РФ сохранит курс на открытость
президент России Владимир Путин, Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин в приветствии участникам и гостям Петербургского международного экономического форума заявил, что экономика страны сохранит курс на открытость.

Глава государства в телеграмме подчеркнул, что убежден – 2020-е годы для России станут периодом укрепления экономического суверенитета. Это означает, что в стране будет происходить ускоренное развитие инфраструктурной и технологической базы, повышаться уровень подготовки специалистов и создаваться независимая и эффективная финсистема.

Президент РФ уточнил, что экономика страны будет все больше опираться на частную инициативу, поддерживать курс на широкое международное сотрудничество и открытость.

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