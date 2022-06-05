Политолог Аслан Рубаев: «США пытаются истощить российскую экономику путем затягивания конфликта»

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 июня 2022, 16:56

Рубаев считает, что если США не будет развязывать войны по всему миру, то у американцев настанет внутренний экономический кризис. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Несмотря на то, что часть американской политической элиты утверждают то, что они против затягивания конфликта на Украине и ищут пути скорейшего его разрешения, - это неправда. Прекрасно понимает администрация президента Байдена, что свои внутренние экономические неудачи они могут списать на конфликт в Украине. Например, в США растут цены на бензин, растет инфляция. Экономика США не сможет существовать, если она не сможет развязывать крупные военные конфликты по всему миру. Американцы зарабатывали деньги на двух мировых войнах, и сегодня также зарабатывают на конфликте в Украине. Сегодня понятно, что те огромные суммы из того сорокамиллиардного бюджета, которые предоставили США Украине, осядут в США, и послужат на свой же ВПК. В частности, американцы хотят укрепить западный ВПК через затягивание конфликта и передачу более новых вооружений в Европу, чтобы укрепить свои рубежи вдоль границ России. Естественно, это американцам выгодно, американцы будут зарабатывать. Также США пытаются истощить российскую экономику, но у них ничего не получится».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что возня вокруг дополнительных поставок вооружения Украине имеет одну цель - затянуть вооруженный конфликт.

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