Политолог Форманчук назвал планы Украины полностью отказаться от импорта газа из РФ «брехней»

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6 июня 2022, 12:12

газовые трубы, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Крымский политолог Александр Форманчук в понедельник, 6 июня, заявил, что планы Украины отказаться от импорта газа из РФ и заменить его биогазом из навоза и пищевых отходов – это "брехня".

Глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон ранее заявил, что страна может отказаться от импорта российского газа, поскольку существует возможность самостоятельно производить топливо.

Александр Форманчук в беседе с РИА ФАН уточнил, что слова Сергея Макогона являются "чисто украинской национальной выдумкой". Политолог напомнил, что в Киеве много раз говорили, что "обойдутся без пятого и десятого", однако сделать этого не смогли. По мнению эксперта, так произойдет и теперь, поскольку альтернативы российскому газу, который необходим для выполнения бытовых дел, работы паротурбинных электростанций и химической промышленности, нет.