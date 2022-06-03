Годовая инфляция в Турции по итогам мая ускорилась с 69,97 до 73,5 процента

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3 июня 2022, 10:53 Источник: РИА "Новости"

Турция, samer daboul: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/8077623/

По итогам мая годовая инфляция на территории Турции ускорилась до 73,5% с 69,97% в апреле. Соответствующую информацию предоставили утром в пятницу, 3 июня, сотрудники Института статистики страны.

В сообщении подчеркивается, что рост потребительских цен в Турции только за один месяц составил 2,98%.

Отметим также, что Центральный банк Турции в мае 2022 года повысил прогноз по инфляции на конец текущего года с 46,44% до 57,92%. Подчеркивается, что в этом году учетную ставку регулятор страны держит неизменной и сохраняет ее на уровне 14%.