Мишустин заявил, что последствия заморозки активов РФ на Западе уже проявляются ростом инфляции и цен в мире

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что последствия от антироссийских санкций и заморозки активов России на Западе уже проявляются в мире в виде роста инфляции, цен на электроэнергию и продукты.
Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" 27 мая, заявил, что те, кто вводят в отношении РФ масштабные санкции, делают системные ошибки, так как эти шаги подорвали доверие к международной финансовой системе.
По мнению российского премьера, последствия этого беззакония просчитать пока очень сложно.