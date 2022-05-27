Мишустин заявил, что последствия заморозки активов РФ на Западе уже проявляются ростом инфляции и цен в мире

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 мая 2022, 15:08 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Russian Government/Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что последствия от антироссийских санкций и заморозки активов России на Западе уже проявляются в мире в виде роста инфляции, цен на электроэнергию и продукты.

Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России" 27 мая, заявил, что те, кто вводят в отношении РФ масштабные санкции, делают системные ошибки, так как эти шаги подорвали доверие к международной финансовой системе.

По мнению российского премьера, последствия этого беззакония просчитать пока очень сложно.