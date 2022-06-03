В Ростов-на-Дону прибыло первое судно с металлопродукцией из Мариуполя

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3 июня 2022, 10:13 Источник: ТАСС

порт, Martin Damboldt: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/799091/

Судно типа "Славутич", на борту которого находятся бухты листового металла, прибыло из Мариуполя в Ростов-на-Дону. Утром в пятницу, 3 июня, журналистам сообщили, что плавсредство находится на рейде в порту.

Согласно последней информации, речь идет о первом судне, которое заходило в порт Мариуполя после освобождения города.

Напомним, 28 мая текущего года представитель мариупольского порта рассказал сотрудникам ТАСС, что судно МР-3 типа "Славутич" зашло в город. На его борт загрузили партию металла, которую впоследствии должны были доставить в порт Ростова-на-Дону.