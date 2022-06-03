Орешкин заявил, что Запад проводит непоследовательную политику в отношении российских удобрений

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 июня 2022, 09:43

пшеница, Pixabay: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/265278/

Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин в рамках беседы с журналистами заявил, что западные страны проводят непоследовательную политику в отношении российских удобрений.

Максим Орешкин отметил, что Соединенные Штаты Америки и Евросоюз говорят о борьбе с продовольственным кризисом, однако вводят рестрикции в отношении удобрений из России, которые способны помочь в преодолении непростых времен. Помощник российского лидера по экономическим вопросам в беседе с RT обратил внимание на то, что РФ продолжает экспортировать полезные для почвы вещества.

Орешкин уточнил, что российская сторона готова поставлять еще больше не только продовольствия, но и удобрений, однако это крайне трудно сделать из-за разрушенной санкциями логистики.