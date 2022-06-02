Экономист Иванов: нефтяное эмбарго не помешает Чехии и Венгрии продолжить получать топливо из РФ по морю

Аргументы Недели → Экономика 13+

2 июня 2022, 10:54

нефтяной танкер, Bahadir CIVAN: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/672460/

Экономист Евгений Иванов в рамках беседы с журналистами в четверг, 2 июня, выразил мнение, что нефтяное эмбарго не помешает Чехии и Венгрии продолжить получать морские поставки топлива из России.

Евгений Иванов отметил, что время, которое понадобилась странам-членам Европейского союза для согласования нефтяного эмбарго, "рассмешило весь мир". Экономист отметил, что в реальности нет никакого единства в содружестве, о котором говорят повсюду.

Эксперт отметил в беседе с ФБА "Экономика сегодня", что если у Чехии, Венгрии и Словакии есть зависимость от российских энергоресурсов, то они до последнего будут добиваться послаблений, отстаивая свою позицию. Иванов уточнил, что если бы Брюссель не пошел на уступки Будапешту, Праге и некоторым другим сторонам, то они не поддержали бы эмбарго, вследствие чего шестой пакет антироссийских санкций оказался бы провальным.

Теперь же получается, что ограничения действуют только на морские поставки, однако и в данном случае нет однозначности, если часть стран-членов ЕС смогут получать нефть по воде.