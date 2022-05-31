Financial Times сообщает, что Великобритания и Евросоюз согласовали запрет на страхование российских судов с нефтью

Издание Financial Times сообщило со ссылкой на источники во вторник, 31 мая, что Великобритания и Европейский союз согласовали запрет на страхование российских судов, которые перевозят нефть.
Газета, ссылаясь на информированные источники из Соединенного Королевства и Евросоюза, сообщила, что запрет на страхование судов, перевозящих "черное золото" приведет к тому, что российская сторона потеряет доступ к крупнейшему страховому рынку Lloyd's of London.
В правительстве Великобритании к настоящему моменту отказались официально подтвердить сотрудникам Financial Times вышеуказанные данные.