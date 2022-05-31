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Financial Times сообщает, что Великобритания и Евросоюз согласовали запрет на страхование российских судов с нефтью

, 22:54 Источник: ТАСС

Financial Times сообщает, что Великобритания и Евросоюз согласовали запрет на страхование российских судов с нефтью
нефтяной танкер, pixabay.com

Издание Financial Times сообщило со ссылкой на источники во вторник, 31 мая, что Великобритания и Европейский союз согласовали запрет на страхование российских судов, которые перевозят нефть.

Газета, ссылаясь на информированные источники из Соединенного Королевства и Евросоюза, сообщила, что запрет на страхование судов, перевозящих "черное золото" приведет к тому, что российская сторона потеряет доступ к крупнейшему страховому рынку Lloyd's of London.

В правительстве Великобритании к настоящему моменту отказались официально подтвердить сотрудникам Financial Times вышеуказанные данные.

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