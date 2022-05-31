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Financial Times сообщает, что Евросоюз в случае провала эмбарго может ввести пошлины на российскую нефть

, 21:01 Источник: РИА "Новости"

Financial Times сообщает, что Евросоюз в случае провала эмбарго может ввести пошлины на российскую нефть
добыча нефти, pixabay.com

Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что ЕС может ввести пошлины на российскую нефть, если страны-участницы не смогут договориться об окончательном эмбарго на ее поставки.

Ранее лидеры стран Европейского союза достигли соглашения по шестому пакету санкций в отношении РФ, который, в частности, предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт российской нефти. Отмечается, что запрет затронет только поставки по морю, а "черное золото", поступающее по трубопроводу "Дружба", не подпадает под ограничения.

Газета отмечает, что решение об исключении из рестрикций трубопровода было принято в основном под нажимом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Высокопоставленный источник в Европейской союзе уточнил, что из-за неопределенной позиции венгерского руководства в ЕС создают запасной вариант, в соответствии с которым предусматривается введение пошлин на нефть из России, что, как предполагается, сделает российское "черное золото" неконкурентоспособным.

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