В России разница доходов обеспеченных и небогатых людей достигла 8,6 раза

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza провела исследование и выяснила, что разница в доходах наиболее и наименее обеспеченных россиян составляет 8,6 раз. Эксперты считают, что из-за ухода с российского рынка ряда зарубежных компаний, на которых трудилась существенная часть состоятельных граждан, разрыв между богатыми и бедными в дальнейшем будет все же снижаться.
Аналитики использовали метод, при котором всё население разбивается на пять равных по численности групп. Первая, наименее обеспеченная группа россиян в среднем в 2021 году заработала 10,8 тыс. рублей. Вторая — 20,3 тыс., третья — 30,3 тыс., четвертая — 45,4 тыс. В пятой — самой обеспеченной — средний доход составил 93,5 тыс. рублей. Среднемесячный доход всех групп в 2021 году — 40 тыс. рублей. Разрыв в доходах между группами самых богатых и самых бедных в 2021-м составил 8,6 раза.
В некоторых регионах эта разница еще больше. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе самые обеспеченные получали больше людей из группы с наиболее низкими доходами в 10,4 раза — 236,6 тыс. рублей против 22,7 тыс. в месяц. В Ненецком автономном округе и Москве — в 9,4 раза (203,9 тыс. против 21,7 тыс. и 210,6 тыс. против 22,4 тыс. соответственно).
Разница между наиболее и наименее обеспеченными группами граждан по итогу 2022 года может сократиться. Согласно прогнозу эксперта группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Ильи Цыпкина, из-за разрыва внешнеэкономических связей с недружественными странами, а также из-за волатильности на международном рынке капитала и ухода из России иностранных компаний, доходы более обеспеченного населения, скорее всего, снизятся.
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