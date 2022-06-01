Жителям России станет доступна льготная ипотека для постройки собственного дома

Власти России организуют льготную ипотеку для граждан, которые решат построить собственный дом. Стало известно, что запускается пилотная льготная ипотечная программа на строительство частных жилых домов своими силами. Соответствующее постановление подписал в среду, 1 июня, глава кабмина Михаил Мишустин. Передаёт РБК.
Отмечается, что кредит будут выдавать без обязательного оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Ставка по нему будет не более 9% годовых. Максимальный размер займа в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей. В остальных российских регионах − 6 млн рублей.
Кабмин планирует, что в текущем году будут выплачены около 8 тысяч кредитов на строительство частных домов своими силами.