Премьер Украины Шмыгаль заявил, что страна за три месяца получила от Запада 7 миллиардов долларов

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31 мая 2022, 21:19 Источник: ТАСС

доллары, pixabay.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вечером во вторник, 31 мая, заявил, что за последние три месяца страна получила финансовую помощь от западных государств на сумму 7 миллиардов долларов.

Соответствующее заявление Денис Шмыгаль сделал сегодня в рамках заседания правительства.

В начале мая украинский премьер сообщил, что с конца февраля 2022 года страны Запада предоставили Киеву помощь на 12 миллиардов долларов. Вышеуказанная сумма включала в себя не только финансовую, но и военную помощь западных государств Украине.