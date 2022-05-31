Премьер Украины Шмыгаль заявил, что страна за три месяца получила от Запада 7 миллиардов долларов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вечером во вторник, 31 мая, заявил, что за последние три месяца страна получила финансовую помощь от западных государств на сумму 7 миллиардов долларов.
Соответствующее заявление Денис Шмыгаль сделал сегодня в рамках заседания правительства.
В начале мая украинский премьер сообщил, что с конца февраля 2022 года страны Запада предоставили Киеву помощь на 12 миллиардов долларов. Вышеуказанная сумма включала в себя не только финансовую, но и военную помощь западных государств Украине.