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Египет планирует к сентябрю дать туристам из России возможность использовать карту «Мир»

, 10:47

Египет планирует к сентябрю дать туристам из России возможность использовать карту «Мир»
Карта "Мир"/ из открытых источников

В Египте к сентябрю текущего года могут дать возможность туристам из России использовать в стране карту «Мир». На текущий момент правительство обсуждает эту тему с банками. Информацию сообщает заместитель гендиректора TEZ TOUR Египет Тамер Саид.

Напомним, ранее Российская Федерация договорилась с Турцией о приёме платежей через карту «Мир» в турецких отелях. Также отечественные туристы могут шире использовать её в банкоматах страны.

Как известно, с 24 марта текущего года невозможно воспользоваться и добавить карту «Мир» в сервис бесконтактной оплаты Apple Pay.

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