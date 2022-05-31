Египет планирует к сентябрю дать туристам из России возможность использовать карту «Мир»

Аргументы Недели → Экономика 13+

31 мая 2022, 10:47

Карта "Мир"/ из открытых источников

В Египте к сентябрю текущего года могут дать возможность туристам из России использовать в стране карту «Мир». На текущий момент правительство обсуждает эту тему с банками. Информацию сообщает заместитель гендиректора TEZ TOUR Египет Тамер Саид.

Напомним, ранее Российская Федерация договорилась с Турцией о приёме платежей через карту «Мир» в турецких отелях. Также отечественные туристы могут шире использовать её в банкоматах страны.

Как известно, с 24 марта текущего года невозможно воспользоваться и добавить карту «Мир» в сервис бесконтактной оплаты Apple Pay.