«Газпром» полностью прекратил поставки топлива в Нидерланды

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31 мая 2022, 10:30 Источник: ТАСС

"Газпром", Zamir Usmanov/globallook.com

«Газпром» полностью прекратил поставку топлива в Нидерланды из-за отказа голландских властей платить за него по схеме, предложенной Москвой. Это следует из сообщения холдинга.

В нем говорится, что «Газпром» по состоянию на конец рабочего дня 30 мая не получил оплату от импортера российского газа в Нидерландах компании GasTerra B.V.

«Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», - говорится в сообщении.

В апреле по той же причине «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу. Позднее холдинг сообщил, что Польша все же покупает российский газ, но не напрямую, а реверсом в Германии.