«Газпром» полностью прекратил поставки топлива в Нидерланды

«Газпром» полностью прекратил поставку топлива в Нидерланды из-за отказа голландских властей платить за него по схеме, предложенной Москвой. Это следует из сообщения холдинга.
В нем говорится, что «Газпром» по состоянию на конец рабочего дня 30 мая не получил оплату от импортера российского газа в Нидерландах компании GasTerra B.V.
«Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы», - говорится в сообщении.
В апреле по той же причине «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу. Позднее холдинг сообщил, что Польша все же покупает российский газ, но не напрямую, а реверсом в Германии.