Эксперты ИНП РАН проанализировали текущий экономический кризис и пришли к выводу, что экономика России сможет восстановиться к 2026 году. Ситуацию, сложившуюся в стране из-за западных санкций, экономисты назвали не имеющей аналогов, и предложили пути решения основных проблем. Прежде всего, государство должно обратить внимание на вопросы импорта, внутреннего спроса и импортозамещения. В обзоре отмечается, что определённые шаги по восстановлению экономики РФ уже предпринимаются.
О критическом сокращении импорта свидетельствует статистика, опубликованная Центробанком. Внешнеторговое сальдо стремительно увеличивается: в первом квартале нынешнего года оно составило $66,3 млрд, а концу апреля – уже $106,5 млрд. Такие показатели обусловлены уменьшением поставок из-за рубежа в совокупности с ростом цен на энергоносители. Рубль на этом фоне существенно укрепился, а издержки экспортёров увеличились.
Решить проблему импорта планируется с помощью господдержки. Так, на льготное кредитование закупок за рубежом сырья, комплектующих и оборудования выделено из бюджета 37 млрд рублей. Кроме того, будут субсидироваться грузовые перевозки авиатранспортом. На эти цели планируется потратить около 3 млрд бюджетных рублей. Падение доходов населения и снижение потребительского спроса поможет компенсировать июньская индексация пособий, пенсий и зарплат на 10%.
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