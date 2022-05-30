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Аргументы Недели Экономика 13+

Депутат ЕП Вебер не исключил вариант решения вопроса о нефтяном эмбарго без участия Венгрии

, 08:00 Источник: ТАСС

Депутат ЕП Вебер не исключил вариант решения вопроса о нефтяном эмбарго без участия Венгрии
флаг Евросоюза, pixabay.com

Глава ведущей фракции ЕП - Европейской народной партии - Манфред Вебер на фоне дискуссий о введении запрета на поставки российской нефти допустил вариант решения вопроса об эмбарго без участия Венгрии.

Манфред Вебер подчеркнул, что устал от того, что все страны-члены Европейского союза всегда должны следовать за "колеблющимися", когда дело доходит до решений о введении санкций. Он подчеркнул, что если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует введение рестрикций против РФ, то придется искать межправительственные решения без включения Будапешта.

Отметим, что порядок принятия решений об экономических ограничениях в ЕС подразумевает необходимость единогласного одобрения всех стран, входящих в содружество.

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